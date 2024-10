Reggio, il Sindaco Falcomatà sostiene il settore Home Restaurant

Gaetano Campolo Ceo e Founder di Home Restaurant Hotel è stato invitato dall’Assessore ai lavori pubblici Giovanni Muraca a candidarsi a sostegno di Giuseppe Falcomatà in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Il Sindaco e la Giunta comunale, cogliendo le potenzialità del settore Home Restaurant si sono resi disponibili ad intraprendere un percorso volto alla valorizzazione ed allo sviluppo del social eating in Italia partendo dal territorio di Reggio Calabria.

“In questi 5 anni con la mia azienda ho lottato a livello nazionale ottenendo importanti risultati, oggi il settore home restaurant in Italia esiste ed è consentito grazie al Parere del ministero dell’interno che abbiamo ottenuto a Febbraio 2019.”

“Ho sempre precisato attraverso tutta la stampa Nazionale ed Internazionale che sono un giovane imprenditore di Reggio Calabria perché il mio obbiettivo è sempre stato quello di centralizzare a Reggio Calabria la Piattaforma con il fine di dare opportunità di Lavoro ai miei concittadini.”

Purtroppo la Politica sotto pressione di associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, che hanno tentato in tutti i modi di bloccare il settore nonostante l’Agenda Europea 2014.