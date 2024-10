Reggio, Sogni d’oro da Re presenta il nuovo punto vendita

Vieni a scoprire il benessere del riposo nel cuore della tua città.

Sogni d’oro da Re è lieta di annunciare l’apertura di un nuovo punto vendita, situato sul Corso Garibaldi al numero 619 (a 50m dal Rio Bar).

Dopo due anni dall’inaugurazione del primo negozio di Viale Aldo Moro al n. 63, prosegue la tradizione del brand reggino che continuerà a scommettere sul proprio territorio mettendo a disposizione un mix di innovazione, modernità e tecnologia nel campo del riposo.

L’alta qualità dei prodotti realizzati con materiali di prima fascia, rappresenterà il requisito indispensabile di Sogni d’oro da Re.

Uno spazio raffinato ed elegante per consentire ai clienti di conoscere tutte le caratteristiche e i benefici dei prodotti in vendita, toccando con mano i materiali rigorosamente Made in Italy e volti a valorizzare l’artigianato del Belpaese.

QUANDO

Lo store situato al centro della città aprirà le sue porte domenica 1 dicembre dalle ore 18.45. Ad accogliere gli ospiti un buffet di dolci e beverage.

PROMOZIONE

Solo per la serata inaugurale sarà possibile acquistare o sottoscrivere il contratto per avere ad un prezzo speciale il materasso matrimoniale memory, a soli 199€.

CONTATTI SOCIAL

Segui Sogni d’oro da Re anche sulla propria pagina Instagram e Facebook.

Sogni d’oro da Re ti aspetta presso i propri locali dove ognuno può regalarsi il piacere del riposo immediato, semplice, confortevole e spensierato come proclama il già famoso slogan “Sogni d’oro da Re, tu dormi… noi pensiamo a te”