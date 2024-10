Reggio, svastiche sui muri del Lucianum. Intervento della polizia – FOTO

Poco fa personale dell’UPGSP e della DIGOS della Questura di Reggio Calabria, è intervenuto in Via Monsignor De Lorenzo per una segnalazione di presenza di scritte sui muri di recinzione e della struttura dell’Istituto Lucianum.

Gli agenti accertavano che le scritte, in vernice di colore oro, rappresentavano delle svastiche e due scritte del seguente tenore: “Sbirri Infami” e “Cutrupi 6 un morto ke cammina”.

Intervenuto sul posto personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, e acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza, è stato immediatamente individuato l’autore che è stato denunciato per danneggiamento e minacce gravi.

Si tratta di soggetto già noto a questi Uffici, affetto da gravi disturbi psichici, autore di numerosi altri danneggiamenti dello stesso tipo in zona.