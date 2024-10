Reggio, ecco i ‘Tesori del Mediterraneo’. Un’edizione speciale che valorizzerà la città

Appuntamento con la regata, ma non solo: ci saranno anche spettacoli all'Arena dello Stretto. Tutto in massima sicurezza

Saranno ancora una volta l’evento clou dell’estate reggina. Sono ritornati in riva allo Stretto, fino al 6 settembre, “I Tesori del Mediterraneo”. Oggi, a Palazzo Alvaro, si è tenuta la presentazione ufficiale alla stampa e alla cittadinanza. Il Presidente dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, Natalia Spanò e l’organizzatore Paolo Catalano, hanno illustrato nel dettaglio il programma dell’evento.

“Quest’anno -ha affermato Natalia Spanò- sarà un’edizione speciale dei Tesori del Mediterraneo. Siamo alla 15ma edizione. È un grande traguardo fatto di sacrifici e lavoro. La novità è che dovremo fare un evento in sicurezza a causa del Covid. Faremo comunque tutto quello che abbiamo già fatto, nulla escluso. Con tanto di regata e spettacoli all’Arena dello Stretto. Grazie alla collaborazione degli enti -ha concluso la Presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti- che partecipano ogni anno, siamo arrivati a questo traguardo. Ringrazio la Città Metropolitana e la Regione.”

L’emergenza Covid-19 ha solo spostato in avanti di qualche settimana il via della manifestazione promossa dall’associazione “Nuovi Orizzonti”, rispetto a quanto avveniva negli anni scorsi, ma non ha scalfito l’entusiasmo e la creatività degli organizzatori che per festeggiare i primi 15 anni di un evento ormai apprezzato in tutta Italia, hanno pensato di fare le cose in grande.