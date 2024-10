Reggio Village: il Padel al centro della tua città

Il Reggio Village è una struttura sportiva collocata sul Viale Messina, all’interno della quale insistono quattro campi di calcio a 5, due di calcio a 7 ed uno di calcio a 11. Da qualche anno il centro ha inteso allargare le attività anche ad altre discipline come il basket, lo spinning, il pattinaggio ed i balli sociali. Dopo il rinnovo della concessione all’Asd Valanidi, si è avviato un nuovo percorso progettuale, con l’inserimento di due campi di quello che oggi è decisamente lo sport più in espansione a livello mondiale e ovviamente anche in Italia, il Padel.

I lavori sono stati completati e finalmente si può iniziare a giocare. Come detto, due campi creati in un’area elegante ed accogliente, dove ampie sono anche le zone relax per eventuali spettatori. Da oggi è possibile prenotare in attesa dell’app ufficiale, attraverso il numero telefonico 327.4826898.