Volley Reghion: soddisfazione per società e squadra, si va ai playoff

E’ arrivato il comunicato che tutte le società attendevano, finalmente si conoscono le direttive per la seconda fase. Non sarà un vero girone ad orologio come doveva essere in precedenza dopo lo sdoppiamento del girone. Si affronteranno direttamente ai playoff le prime quattro classificate, tra queste c’è anche anche la Volley Reghion.

Un grande risultato per la compagine reggina, considerato che ha affrontato il torneo da matricola con l’obiettivo della salvezza.

Ne esce quindi un campionato che diventa ancor di più stimolante dopo quest’ultima decisione della Fipav, se l’obiettivo della società reggina era la salvezza ora si trasforma nel far bella figura ai playoff, cercando di arrivare il più lontano possibile.

Guardando le classifiche, la Reghion affronterà la forte Cerignola il 15 o 16 Maggio a Reggio Calabria e il 22 o 23 Maggio in Puglia. Le ragazze di mister Monopoli sfideranno la compagine pugliese quest’ultima arrivata prima nel girone E1 e con l’obiettivo della promozione in A2.

Una bella soddisfazione per il sodalizio reggino che dopo la promozione della scorsa stagione si trova seppur “fortuitamente” a disputare i playoff per la promozione nella categoria superiore.

La soddisfazione ovviamente più grande è per le ragazze in biancoblu che dopo una regular season di sacrifici e quant’altro potranno giocarsi, senza nulla da perdere una parte di campionato che potrebbe riservare tante sorprese nonostante i pronostici che danno per sfavorita la Volley Reghion.

Si tornerà dunque in palestra dopo la pausa delle festività Pasquali con l’obiettivo di far bene e prepararsi al meglio per questa sfida e dare filo da torcere alla compagine pugliese

E perché no? Non portare a casa il risultato.