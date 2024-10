Volley Reghion, il ko nel derby con la Sensation fa sfumare il quarto posto

Sconfitta inaspettata per capitan Fiorini e compagne che hanno lottato prima di arrendersi alle avversarie

La Reghion perde il derby contro Gioiosa e spreca l’opportunità di conquistare la quarta posizione in classifica. Giornata da dimenticare per le amaranto, domate da una Sensation Profumerie vogliosa di raggiungere l’ambito traguardo della salvezza. Al “PalaColor” di Pellaro termina 3-1 per il sestetto di coach Albanese, grazie ai parziali di 18-25, 25-19, 14-25, 18-25.

Non basta la conquista del secondo set per le ragazze guidate da Cesare Pellegrino nella giornata del ko subito dalla Volley Valley FuniviaEtna, battuta a domicilio dalla BricoCity. Distacco invariato, dunque, tra le due formazioni, che si sfideranno la penultima giornata di campionato, il 4 maggio.

Sabato prossimo si giocherà sempre al in riva allo Stretto, con avversaria la GBT MedTrade Palermo: per la seconda sfida interna consecutiva, coach Pellegrino punta a recuperare la Surace, scesa in campo contro la Sensation nonostante un infortunio.

