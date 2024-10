Regione Calabria, oltre 46 milioni di euro erogati agli agricoltori

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e l’Organismo Pagatore Arcea informano che nei giorni scorsi sono stati erogati 46.349.649,6 Euro agli agricoltori calabresi tra Domanda Unica e PSR.

Nel dettaglio, attraverso il kit decreto N.82, sono stati pagati gli anticipi della Misura 11 “Agricoltura biologica” e 14 “Benessere degli animali” del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, per un importo totale pari a 13.036.551,34 Euro. I beneficiari dei pagamenti sono 3254.

In particolare, 2978 beneficiari calabresi hanno ricevuto 10.892.091,54 Euro, per quanto riguarda la Misura relativa all’Agricoltura biologica, mentre i beneficiari della Misura 14 sono risultati 276, per risorse assegnate pari a 2.144.459,90 Euro.

Per quanto riguarda invece la Domanda Unica, sono stati pagati due elenchi, entrambi relativi agli anticipo del 2019, per un totale di risorse erogate pari a 33.313.098,30 Euro.

In particolare, il quinto elenco ammonta a 2.428.988,22 Euro destinati a 953 beneficiari, mentre il sesto anticipo del 2019, consiste in 30.884.110,10 Euro erogati a 1956 beneficiari.

I pagamenti, si specifica, sono stati possibili in base all’articolo 1 della decisione di esecuzione della Commissione Europea N.6536 del 17/09/2019, che prevede la possibilità di erogare un anticipo fino all’85% a tutte le aziende che hanno fatto domanda per una delle misure a superficie dello sviluppo rurale, purché siano stati eseguiti i controlli amministrativi. La Regione Calabria, dunque, ha deciso di erogare gli anticipi, nonostante questi non siano obbligatori e possano essere corrisposti alle aziende tra il 16 ottobre ed il 30 novembre dell’anno di campagna.