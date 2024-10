Si sono radunati, tanti e valorosi rappresentanti di quella che fu la grande Cestistica Piero Viola

Come eravamo.

Un grande reclutamento ,per ritrovarsi e non per brillare, per una volta, sul rettangolo di gioco.

Nella serata di giorno 8 agosto 2023, è stato tempo di “Reunion” ma non della classe “tal dei tali” dell’Istituto “X” di Reggio Calabria che va a riunire compagni di scuola di tempi andati..

Si sono radunati, presso la splendida sede dello Sport Village, tanti e valorosi rappresentanti di quella che fu la grande Cestistica Piero Viola.

I giovanotti in questione oggi, seguendo gli insegnamenti di quella Scuola di Basket, ideata e potenziata dall’indimenticabile Coach Gianfranco Benvenuti, sono diventati grandi professionisti, nel basket e nella vita.

C’è chi vive a New York e dirige una grande multinazionale, chi è al comando di una banca internazionale, chi è il numero uno di una casa farmaceutica o chi, semplicemente, continua ad essere un punto di riferimento nel mondo della pallacanestro.

“Viola Inside”, l’Associazione Culturale in nero-arancio ha organizzato una kermesse dedicata ai ricordi con più di cinquanta partecipanti e generazioni diverse a confronto.

L’associazione nero-arancio ha la mission di tenere vivi i valori della Cestistica e gli insegnamenti dei fondatori del “Mito Viola”.

I figli cestistici del Giudice Viola e dell’Ingegnere Scambia, dai volti operativi, ai Coach, accanto alla presenza di tanti atleti del passato.

Un reclutamento multimediale che ha permesso ai figli del Righi, del Panella, del Vinci, del Vitrioli, del Pianeta Viola(impianto dedicato alla Memoria di Paolo Fulco e Massimo Mazzetto) e non solo, di rimanere ancora in contatto.

“Viola Summer Reunion” ha convinto per temi, intensità e partecipazione.

“Dal gioco a Quiz” inedito condotto da Coach Gaetano Gebbia(un filmato degli anni ’70 che celava le gesta di un grande del passato come Giampiero Savio), passando dal documentario a marchio Rac,dal titolo ”I Ragazzi nero-arancio, una comunità per crescere e sognare”, tra abbracci sorrisi e ricordi.