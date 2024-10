Riapre a Reggio Calabria Shots – La Chupiteria!

Con l’arrivo dell’autunno torna, a gran richiesta, ‘Shots – La Chupiteria‘!

Il locale che aveva aperto le porte ai clienti a maggio di quest’anno, dopo la pausa estiva, torna a far parlare di sé con una riapertura in grande stile. La Chupiteria, punto di riferimento e d’incontro per i giovani e non, decide di riaprire il giovedì, giorno di punta della vita reggina.

Grazie agli eventi a tema e ai giochi più disparati, il giovedì universitario di Shots – La Chupiteria è divenuto in breve tempo un vero e proprio appuntamento fisso per chi vuole trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza e del bere consapevole.

Il locale ideato da tre giovani calabresi con tanta voglia di fare, è stato concepito in maniera fedele agli altri ‘Shots – La Chupiteria’. Si tratta infatti di un franchising con sede a Rende, Polistena, Roccella e Roma. La location di Reggio Calabria mantiene fede al format, tanto apprezzato dai ragazzi.

Alla Chupiteria c’è spazio per tutti e per tutti i gusti! I chupiti sono si, la punta di diamante del locale ma non manca una vasta gamma di birre e cocktail preparati e serviti da uno staff premuroso e altamente competente. La carta vincente? Il rapporto qualità – prezzo che sarà possibile riscontrare sin dalla prima ‘bevuta’. Distillati di buona fattura a prezzi contenuti, associati a serate pensate fin nei minimi dettagli.

l progetto di Shots nasce dall’esigenza di dare alle persone un modo differente di trascorrere le proprie serate in allegria!

Le sorprese di Shots – La Chupiteria sono davvero tante e verranno svelate lungo l’arco dell’anno. Intanto, noi di CityNow vi lasciamo un piccolo consiglio, cercate per la città i ticket de La Chupiteria, avrete a disposizioni degli speciali sconti!

L’appuntamento per dare il benvenuto alle matricole ed il bentornato ai frequentatori della scorsa stagione è previsto per giovedì 4 ottobre 2018. Shots – La Chupiteria vi attende in Via De Nava con delle sorprese da far girare la testa!