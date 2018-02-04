Orario insolito per questo match che vede una Viola presentarsi contro i laziali in grande forma ed una Rieti pericolosissima sotto i tabelloni con Olasewere.

PRIMO QUARTO. Inizio nervoso con tanti errori da parte di entrambe le squadre. Come previsto rompe il ghiaccio Olasewere che realizza due canestri consecutivi. Risponde Pacher per la Viola. Un canestro di Gigli porta sul 6 a 2 per i padroni di casa. La difesa di Rieti funziona bene, dopo una tripla di Olaesewere è Baldassare che riesce a scardinarla. Carenza con una tripla porta sul 13 a 4. Risponde ancora Baldassare con una perentoria prenotazione. Prima Caroti e poi Roberts portano la Viola sul -2. La Viola si sblocca. Risponde immediatamente Rieti che con un break di 4 a 0 riprende il controllo del match. Il primo quarto gioco si chiude col punteggio di 19 a 13 per i reatini.

Il secondo quarto: Rieti allunga

SECONDO QUARTO. Il secondo quarto si apre con due tiri liberi realizzati da Casini. Continua la difesa asfissiante di Rieti e gli errori offensivi di Reggio Calabria. Un Casini “on fire” realizza due triple consecutive. La Viola è in panne. Il punteggio è di 31 a 14. Rossato prende in mano la sqaudra con quattro tiri liberi consecutivi realizzati. Il pressing di entrambe le squadre è a tutto campo. E’ ancora Rossato che realizza. La tripla di Hearts porta il punteggio sul +16 sui neroarancio. Augustin Fabi realizza 5 punti consecutivi. Si va all’intervallo lungo col 41 a 29 per Rieti.

TERZO QUARTO. Riprende il match con una tripla di Rieti. Contiene Baldassare, ma un Gigli in grande spolvero realizza diversi canestri molto importanti. E’ di 16 il vantaggio reatino. La Viola lotta e difende bene, realizza, fa altrettanto Rieti. Il terzo quarto molto combatutto e nervoso mantiene comunque il vantaggio di Rieti che chiude con un perentorio 60 a 44.

L’ultimo quarto: Rieti chiude 84-64

ULTIMO QUARTO. La Viola continua a fare tanti errori, mai viste percentuali di tiro così basse durante questo campionato, il ferro rietino sembra stregato. Per Rieti è una passerella davanti al proprio pubblico. Va ad incrementare il proprio vantaggio chiudendo il match sull’84 a 64.

Appuntamento al PalaCalafiore giovedì 8 febbraio alle 20:30 per ritornare a dimostrare le proprie capacità dopo una partita davvero da dimenticare per i neroarancio.

Il tabellino

SERIE A2 OVEST OLD WILD WEST – 4a GIORNATA GIRONE DI RITORNO

NPC RIETI – MET.EXTRA VIOLA REGGIO CALABRIA 84-64

RIETI: Melchiorri, Tommasini 5, Hearst 13, Savoldelli 4, Casini 17, Olasewere 24, Conti 2, Gigli 8, Marini 4, Carenza 7, Brandi ne, Berrettoni ne. Coach: Rossi

VIOLA: Pacher 13, Taflaj ne, Caroti 4, Fabi 9, Baldassarre 11, Rossato 15, Carnovali 2, Agbogan 3, Benvenuti 2, Roberts 5. Coach: Calvani

ARBITRI: Giulio Pepponi di Spello (PG) – Duccio Maschio di Firenze (FI) – Chiara Maschietto di Treviso (TV)

PARZIALI: 19-12; 41-29; 60-44;