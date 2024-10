Rifiuti – Discarica di Comunia, Valore Comune: ‘Scellerato progetto di riapertura’

Di seguito la nota del Gruppo Comunale Valore Comune di Motta San Giovanni in merito alla riapertura della discarica in località Comunia di Lazzaro nonché richiesta di Consiglio Comunale Aperto inoltrata a mezzo pec al Sindaco del Comune.

Questa la breve nota dei Consiglieri Ausonia Vincenza MALARA, Giuseppe BENEDETTO e Massimo COGLIANDRO sulla possibile riapertura della discarica:

“Tenuto conto degli ultimi avvenimenti legali ed amministrativi che hanno visto il Consiglio di Stato bocciare il ricorso del Comune di Motta San Giovanni e la Regione Calabria pubblicare il Decreto Dirigenziale per il prosieguo della procedura, adempiendo al nostro mandato di Consiglieri Comunali , come Gruppo Valore Comune abbiamo ufficialmente chiesto al Sindaco, all’Amministrazione Comunale di incontrare i tecnici ed il legale dell’ Ente affinché si valuti un ricorso al Decreto accompagnato da opportune indagini di professionisti competente in materia. La battaglia dei Cittadini di Lazzaro, Motta San Giovanni e Serro Valanidi non è ancora finita, siamo fiduciosi ma anche molto attenti. Questi sono gli strumenti, democratici ed incisivi sul piano amministrativo, che vanno utilizzati per poter frenare questo scellerato progetto di riapertura. Siamo coscienti che la situazione rifiuti in Calabria è al collasso ma non può essere la Comunità Mottese a pagarne tutte le spese e le conseguenze per le inadempienze che la stessa Regione da oltre un ventennio ne è la causa.