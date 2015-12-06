Riparte da Pesaro il campionato della Golem Software Palmi che si appresta a sfidare le padrone di casa della myCicero Pesaro. L’incontro è in programma domenica 6 dicembre a partire dalla ore 18. Non sarà un incontro facile per le calabresi che sono però in cerca di riscatto dopo la sconfitta di sette giorni fa contro la capolista Volley 2002 Forlì e scenderanno in campo con tutta l’intenzione di raccogliere punti pesanti.

Le parole di Simona La Rosa

Dopo i tanti complimenti ricevuti in casa Golem per la bella prova sfoderata in campo contro Tay Aguero e compagne, per le calabresi è però tempo di rimettersi in moto e tornare a muovere la classifica. La sa bene la centrale della Golem Palmi, Simona La Rosa: «Siamo uscite a testa alta dalla partita di domenica scorsa, purtroppo non abbiamo raccolto punti ma siamo ancora più consapevoli della nostra forza e più convinte dei nostri mezzi. Abbiamo giocato bene e meglio di altre volte, con quello spirito visto in campo sappiamo che i risultano arriveranno di certo. Dobbiamo ripartire da qui per portare a casa punti pesanti di cui abbiamo bisogno in questo momento». Per Simona La Rosa anche la soddisfazione di murare la campionessa Tay Aguero nel match dei sette giorni fa: «E’ stato bello anche per l’immagine che ho sempre avuto di questa grande giocatrice che seguivo sin da piccola».

L’attenzione è ora rivolta alla partita di domani sera quando la Golem, scenderà in campo per affrontare la truppa guidata da coach Bertini che venderà cara la pelle per riscattare la sconfitta di sette giorni fa per 3 set a 1 contro l’Entu Olbia: «E’ una trasferta difficile ma alla nostra portata. Sono in un buon momento ma noi abbiamo lavorato bene nel corso della settimana per arrivare pronte a questa sfida. Quello che dobbiamo fare è giocare come fatto contro la capolista Forlì, facendo la nostra pallavolo che è quello che ci riesce meglio. Sicuramente facendo così il risultato arriverà di certo».

Classifica e arbitri della sfida

Quattro i punti che dividono le due compagini con le padrone di casa attestate ad 11 punti e la Golem Palmi dietro ad inseguire a quota 7. Un successo in trasferta permetterebbe alle calabresi di accorciare in classifica e risalire la china. Ad arbitrare l’incontro tra myCicero Pesaro e Golem Software Palmi la sono stati designato gli arbitri Sessolo e Cerra.