Eccezionale ritrovamento in Aspromonte: rinvenuta un’ascia preistorica

L’Aspromonte, si sa, non è unicamente terra di meraviglie paesaggistiche e faunistiche, racchiude in sé una storia millenaria che, questa volta, ha deciso di venire a galla. L’eccezionale ritrovamento, di ieri, è da ascrivere al prof. Alfonso Picone Chiodo.

Scrittore, fotografo e trekker, tra i primi in Calabria ad occuparsi di escursionismo, Chiodo è un vero e proprio appassionato dell’Aspromonte e delle bellezze di cui, spesso, i più non sono a conoscenza. E così, durante una delle sue tante uscite, il promotore tra i più attivi della nostra montagna è incappato in un particolare reperto storico.