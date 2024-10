Rosarno – Torna sul palco la compagnia “Il Carro”

La compagnia il Carro, di Corciano (PG) torna ad essere protagonista a Rosarno dopo qualche anno.

Il gruppo, guidato dal bravissimo Cesare Giugliarelli, ha portato in scena una commedia comica dal titolo “Vacca Maiala”.

Al primo impatto può sembrare un qualcosa di dispregiativo ma in realtà altro non è che una pura esclamazione molto in uso in Umbria e tradotta dal toscano “ Maremma Maiala “ che è il titolo originale dell’opera, scritta appunto da Valerio Di Piramo, autore toscano di Lucca.

Mare, laghi o montagna è la grande discussione che anima ogni famiglia in prossimità delle vacanze. Non è da meno la famiglia Marini che vede moglie e marito completamente divisi; l’uno in montagna e l’altra al mare.

La situazione si complica e si colora di estrema comicità con l’intervento dei vicini e di una portinaia decisamente impicciona. Attenzione! E i vecchietti? Vi domanderete “ma quali vecchietti? “ Giusto! In ogni famiglia ci sono dei particolari vecchietti e quelli presenti in questa commedia sono davvero sui generis.

Scene esilaranti e personaggi strampalati, interpretati al meglio dagli attori abruzzesi, hanno fatto divertire il pubblico che li ha ringraziati con un lungo applauso finale.

Sabato 21 Aprile sarà in scena la compagnia I Vacantusi di Lamezia Terme con lo spettacolo “Il morto è vivo”.

Fonte: Il presidente Giuseppe Cannatà