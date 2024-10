Royal Team Lamezia: domenica derby a Catanzaro

Royal Team Lamezia costretta peregrina per i campi della città! E’ questa l’amara realtà della società di Serie A di calcio a 5 femminile! Nel pomeriggio di oggi, grazie all’ospitalità del Sambiase Calcio, la Royal si è potuta allenare al “Gianni Renda”. Ovviamente la Royal dei presidenti Vetromilo e Mazzocca ringraziano del cortese gesto i cugini giallorossi, “ma – sottolineano i due massimi dirigenti – oltre a questa incredibile problematica logistica, dobbiamo evidenziare un’altra stucchevole situazione. Il Comune di Lamezia non ci ha ancora assegnato le 4 ore di cui, come tante altre società lametine, abbiamo fatto richiesta per far partire il nostro il settore giovanile.

Non riusciamo davvero a comprendere questo grave ed ingiustificato ritardo da parte della macchina comunale della città di Lamezia Terme. E, si badi bene, che si sta discutendo di questa problematica fin da inizio settembre, ora siamo quasi arrivati a fine novembre ed ancora siamo costretti a non iniziare col settore giovanile. E così anche le nostre ragazzine vogliose di iniziare la loro avventura nel settore giovanile della Royal, sono costrette a non vedere realizzato quello che è il loro piccolo grande sogno: giocare al calcio. Fino a quando tutto ciò? Facciamo notare come tutto ciò accade ad una società di Serie A, che rappresenta la città di Lamezia Terme dal Centro al profondo Sud d’Italia. Troviamo tutto ciò incredibile ed ingiustificabile. Ancor di più perché le società sportive lametine della scorsa stagione stanno usufruendo del vecchio orario, altre vi hanno rinunciato liberando così anche spazi disponibili per altre società, ed invece la Royal deve inseguire questo o quel funzionario o impiegato comunale in cerca di udienza per risolvere questa problematica. Finora – concludono amaramente Vetromilo e Mazzocca – non ci siamo riusciti”!.

Ed intanto, per la prima squadra di mister Carnuccio, è già tempo di preparazione del secondo derby stagionale. Domenica (ore 16) trasferta a Catanzaro contro il fanalino di coda dell’ex Egle Mauro. La Royal, pur con le comprensibili difficoltà logistiche, continua con intensità la preparazione per quella che sarà la 9/a giornata del campionato. Particolarmente interessante e formativa poi, ad inizio settimana, l’allenamento che ha svolto a Catanzaro il portiere della Royal Francesca Fucile (con altri colleghi al maschile e accompagnata dal relativo preparatore della Royal, Pasquale Iannelli) con il Responsabile del CT “Portieri di Fútsal” Salvatore Lo Gatto, ospite della società ASD Lamezia Soccer. Grande intensità nella seduta e tantissimi argomenti trattati per un ruolo ovviamente importante nel calcio a 5, tutto ciò nell’ottica del progetto “IM….PARO TUTTO”.