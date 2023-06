Russel Crowe torna al rock e riparte dalla Calabria

Il "gladiatore" annuncia il concerto in anteprima nazionale e racconta un aneddoto poco noto sulla sua prima volta in Calabria

In un video che spopola sui social, il "gladiatore" riprende la sua antica passione e in perfetto italiano annuncia l'anteprima nazionale del suo concerto in terra calabra.

“Sono molto contento – ha fatto sapere a tutti i suoi ammiratori sparsi nel mondo – di aprire il mio tour a Catanzaro e celebrare il 20 anni del Magna Graecia Film Festival. Ci vediamo il 20 giugno al Teatro Politeama!”.

Così la superstar ha invitato il pubblico della Calabria, e non solo, al concerto in anteprima nazionale che ha proiettato il capoluogo di regione al centro dell’attenzione mediatica. Anche per il 2023, dunque, il MGFF è destinato a far parlare di sè grazie alla presenza di ospiti di caratura internazionale come Russel Crowe.

Perché la musica e non qualcosa legato al cinema, si chiederanno in tanti, vista la presenza dell’attore premio Oscar sul palco calabrese. La risposta è semplice, Crowe torna alla sua prima passione, quella appunto per il rock, non a caso, dagli anni ’80 fino ad oggi, Crowe ha fatto parte di diverse formazioni come 30 Odd Foot of Grunts, The Ordinary Fear of God fino agli Indoor Garden Party dal 2017.

Al Politeama presenterà un ampio repertorio tra rock, folk e country con brani originali, di cui è in gran parte co-autore, e cover.

“Già a 21 anni – ha spiegato l’attore – avevo fatto un sacco di cose, la musica ora continua ad avere un posto importante nella mia vita, ma è un piacere, non una responsabilità”.

Russell Crowe, ricordando un episodio poco conosciuto della sua carriera, rivela che non sarà la sua prima volta in Calabria: