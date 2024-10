Ryanair, da e per Lamezia voli in offerta a partire da 13 euro

Numerosi voli Ryanair in offerta da Lamezia. Londra, Bruxelles, Malta e Milano tra le destinazioni possibili. Scopri di più

Parti per un viaggio senza pensieri. Così Ryanair lancia sul proprio sito una serie di voli in promozione a partire da 9 euro per voli da effettuare da novembre.

C’è anche lo scalo di Lamezia tra i diversi che propongono voli a prezzi vantaggiosi. Londra, Bruxelles, Malta e Milano tra le destinazioni possibili da e per l’aeroporto calabrese, con prezzi che vanno dai 13 euro per Malta ai 19 euro per Londra.

“In base alla disponibilità. Offerta soggetta a termini e condizioni”, si legge sul sito Ryanair. In attesa che la ‘telenovela’ sull’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria diventi realtà o meno, lo scalo lametino continua a proporre offerte invitanti.

