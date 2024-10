S. Agata, ecco il bando. Tempi e cifre per l’acquisto di beni materiali, immateriali e marchio

I sottoscritti dott. Fabrizio Condemi e dott. Massimo Giordano nella qualità di curatori fallimentari, giusta provvedimento autorizzativo del G.D. dott. Giuseppe Campagna – Tribunale Civile – sez. Fallimentare di Reggio Calabria – del 19/04/2019 comunicano di voler dare evidenza pubblica alla cessione definitiva dell’azienda facente capo al fallimento “REGGINA CALCIO SPA” R.F. 10/2016.

L’azienda in vendita è composta da beni materiali ed immateriali, ivi compreso il marchio registrato, il brand e la storia del club di calcio “REGGINA CALCIO” di cui alla relazione di stima dell’intero compendio effettuata dall’Arch. Massimo Lauria, consultabile sul sito www.asteannunci.it

L’azienda nel suo insieme sarà ceduta nello stato di fatto e di diritto per come si troverà alla data del 1° luglio 2019, escludendo a priori ogni credito e debito sorto fino alla data di trasferimento della proprietà.

Il presente bando viene pubblicato nel rispetto dell’accordo di programma siglato con la Città Metropolitana di Reggio Calabria il 23/06/2017, avviandosi in contemporanea con la pubblicazione del separato bando per la concessione dell’area demaniale sulla quale sorge il Centro Sportivo Sant’Agata e ove insistono i beni dell’azienda Reggina Calcio SpA in vendita con il presente bando, ivi compresi gli ulteriori beni materiali ed immateriali come risultanti dall’inventario dell’arch. Lauria.

La gara riguarderà la vendita senza incanto dell’intera azienda Reggina Calcio SPA in lotto unico come da inventario (consultabile assieme a tutti gli allegati al bando sul sito www.asteannunci.it ) al prezzo base di: euro 398.632,04 (trecentonovantottomilaseicentotrentadue,04).

L’offerta dovrà essere depositata in busta chiusa presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria tra le ore 09:00 e le ore 12:00 dei gironi lavorativi (escluso sabato, domenica e festivi) intercorrenti tra il 24 aprile 2019 ed il 24 maggio 2019 compresi. Tale prezzo comprende altresì il subentro nella concessione dell’area Demaniale del centro sportivo sant’Agata fino al 31/12/2020.

Per informazioni riferite al bando, alla concessione demaniale, alla gara che si terrà giorno 24 maggio 2019 ore 12:00 al palazzo Cedir presso la stanza del G.D. ed ai dettagli relativi all’azienda in vendita (rimandando comunque alla consultazione del bando in forma integrale visionabile sul sito www.asteannunci.it ), nonché per poter accedere alla visione dei beni costituenti l’azienda Reggina Calcio SpA presso il Centro Sportivo Sant’Agata (via delle industrie, snc – RC), occorrerà inviare formale richiesta all’indirizzo pec della procedura: ( f10.2016reggiocalabria@pecfallimenti.it ) indicando il soggetto giuridico richiedente, un numero telefonico di riferimento ed i motivi di tali informazioni/accesso, ivi compreso copia del/i documento/i d’identità del/i soggetto/i che fisicamente risulterà/anno presente/i alla data e ora stabilita dalla curatela per procedere all’accesso al centro sportivo.

L’accesso al centro sportivo Sant’Agata, accompagnati da almeno uno dei due curatori (o loro delegati), sarà concesso non prima di giorni tre dalla data di invio della pec.