Salernitana-Reggina: Toscano si affida al gruppo. La probabile formazione

Niente stravolgimenti ed anche questa volta, come successo in occasione dell’amichevole contro il Benevento, il tecnico Toscano si affiderà per gran parte al gruppo della passata stagione, tranne qualche eccezione. Contro la Salernitana si giocherà per vincere, ma con atteggiamento attento e senza frenesia. Il mister ha lasciato intendere che per gli ultimi arrivati ci vorrà ancora qualche giorno per arrivare alla migliore condizione ed allora è ipotizzabile uno schieramento che vede in campo tanti dei protagonisti della passata stagione:

REGGINA: Plizzari, Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Menez, Denis. All. Toscano