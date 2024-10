Salvatore Aranzulla in Calabria con l’evento di formazione “Come guadagnare da internet”

Salvatore Aranzulla, il più noto blogger italiano, divulgatore scientifico in grado di fatturare 2 milioni di euro l’anno dal proprio sito, arriva in Calabria con un appuntamento esclusivo in Italia.

Come guadagnare da un sito internet è il nome dell’evento di formazione organizzato da «La Legge per Tutti» ed a cui parteciperanno i maggiori esponenti della new economy tra cui Angelo Greco, fondatore di “La legge per tutti”, Jacopo Gerini, direttore commerciale di Clickio e il famosissimo Salvatore Aranzulla.

Il corso è indirizzato a chi vuol creare un sito editoriale “da zero” e guadagnare attraverso i ricavi pubblicitari oppure a chi ha già un sito e vuol migliorarne la visibilità. La formazione è diretta anche ai professionisti che intendono aumentare la propria clientela tramite il web. Verranno forniti gli strumenti e i segreti per essere i primi sui motori di ricerca così come hanno fatto due tra i più importanti siti oggi presenti in Italia, laleggepertutti.it e aranzulla.it.

«Come guadagnare da un sito internet» è destinato non solo ai blogger, ma anche – e soprattutto – a chi vuol far fruttare il proprio sito professionale, sia per cercare nuovi clienti, sia per guadagnare tramite la pubblicità. Non bisogna essere un programmatore per capire ciò che verrà spiegato. Anzi, il corso è destinato proprio a chi non è un tecnico.”

L’appuntamento col più grande blogger italiano è per il 6 aprile 2018 al Cinema Garden di Rende (CS).

