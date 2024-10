Sampdoria: secondo deferimento, ritardato pagamento stipendi. Nessuna penalizzazione

“Buone notizie per la Sampdoria. Mentre i tifosi blucerchiati stanno dando manifestazione di attaccamento ai colori mettendosi in coda al Samp City per abbonarsi alla prossima stagione, oggi parte la vendita libera, arriva un sospiro di sollievo per quanto riguarda il secondo deferimento riguardante ritardo dei pagamenti del primo trimestre degli stipendi ai tesserati. Le memorie difensive sono state accolte e la società blucerchiata di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi ha ottenuto l’archiviazione”.

Niente seconda penalizzazione

“Scongiurata quindi l’ipotesi di una seconda penalizzazione in classifica per la formazione allenata da Andrea Pirlo“.

fonte: TMW