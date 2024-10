San Roberto, ecco “RiviviAMO l’Estate”: il programma delle attività estive

E’ stato presentato oggi, a margine del Consiglio Comunale di San Roberto, il programma delle attività per l’estate 2017 nel paesino ai piedi dell’Aspromonte, che riesce ad offrire, ogni anno, nonostante le sempre maggiori ristrettezze economiche, una serie di iniziative di grande valore, che trasformano il paese in uno dei centri tra i più rinomati della provincia di Reggio Calabria, vero e proprio protagonista dell’estate.

Un’estate, in parte già avviata con la meravigliosa iniziativa del Campo estivo e campo sportivo “Sport per tutti Estate” per bambini, che dal 14 giugno colorano e riempiono gli spazi pubblici del comune con l’entusiasmo e la loro l’allegria. Tutti i giorni dalle 9 alle 12.

Attività multidisciplinari, artistiche e didattiche fino a metà luglio. Dal 15 luglio invece le attività sportive, con il patrocinio del Coni, che sta impartendo lezioni di: baseball, scherma, tennis e calcio.

Il cartellone estivo illustrato in mattinata si pone come obiettivo quello di allietare la popolazione e i turisti nel periodo più intenso dell’anno.

“Per quest’anno – ha detto il Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari – abbiamo scelto lo slogan #riviviAMOlEstate per mettere al centro la tradizione culturale e popolare del nostro territorio, la storia, usi e costumi, riproponendoli in una chiavetta moderna ed attuale”.

“Il calendario realizzato in collaborazione con i comitati festa ed associazioni, ottenuto grazie al lavoro della Giunta, del Presidente del Consiglio Claudio Megale e dei consiglieri, è ricco di eventi, e va dagli appuntamenti nella cascata del Vallone Santa Tecla, a quelli del Museo, passando per le feste di paese che animano con vivacità i borghi, con musica e cultura, senza tralasciare le prelibatezze tipiche. Una offerta variegata per recitare il ruolo di Polo Culturale, obiettivo che l’amministrazione si pone di diventare, e che conferma la vocazione artistica della comunità di San Roberto. Voglio ringraziare tutti per la loro preziosa collaborazione e mi auguro che, come ogni anno, si possa concretizzare un’ottima riuscita di tutti gli eventi e che, soprattutto, si favorisca l’aggregazione e l’unione a livello sociale”.

Tra le novità più attese c’è sicuramente la FESTA DELLA BIRRA, “Asado Beer Fest”, una manifestazione che porterà a San Roberto produttori, espositori e attrattori di ogni genere. Non solo “il nettare degli dei” come assoluto protagonista, ma anche la carne argentina. A fare da cornice sarà, invece, la musica popolare, per due serate (16 E 17 AGOSTO) all’insegna del divertimento, che porteranno entusiasmo e tanto divertimento.

Musica, teatro popolare e di strada, arte, comicità, giochi e valorizzazione dei luoghi e dei prodotti della tradizione enogastronomica del territorio. Ci sarà tutto nel programma messo a punto dall’Amministrazione Comunale. Ora tocca voi! Non mancate!