San Roberto si prepara all’evento dell’estate: “Beer&Asado Fest”

Ai nastri di partenza la prima edizione del “Beer & Asado Fest” di San Roberto, che nelle giornate del 16 e del 17 agosto renderà protagonista il centro aspromontano di uno degli eventi più importanti dell’estate 2017 per il territorio.

Fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, e inserito nel cartellone “RiviviAMO l’Estate” organizzato dal Comune di San Roberto per tutto il mese di agosto, che sta riscuotendo un notevole successo, l’evento si svolgerà all’interno del Parco Comunale, in una zona particolarmente caratteristica, tra verde e arte.

Una due giorni che richiama le feste tradizionali e popolari bavaresi dove il luppolo è assoluto protagonista, che si fonde con i sapori latinoamericani della carne argentina, sapientemente preparata, con serate di musica, concerti e balli per i giovani e i meno giovani che, finalmente, avranno l’occasione di partecipare ad un evento come la festa della birra e dell’asado.

Una manifestazione che vorrà diventare una delle tappe fondamentali dell’estate sanrobertese nell’intento e nella visione futura di un appuntamento fisso di anno in anno.

Due giorni di puro e assoluto divertimento.

Il programma musicale

Ad accompagnare la festa della birra e dell’asado saranno due gruppi etnici calabresi che allieteranno la serata con le melodie tipiche della canzone e della tradizione nostrana.

Il 16 agosto, dalle 21.30 in poi si esibirà il gruppo “Namastè”, nato da un progetto di Giovanni Tripodi in collaborazione con Gaetano Sapone, con un unico obiettivo: coinvolgere e travolgere le piazze calabresi, divertendosi e facendo divertire, per fare e dare spettacolo.

Il 17 agosto, sempre a partire dalle ore 21.30 l’esibizione del gruppo “Sciala Cori”, che nasce per trasmettere attraverso la propria musica un senso di spensieratezza e divertimento in una vita così frenetica e piena di preoccupazioni.

Fonte: Area Stampa San Roberto