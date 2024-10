San Valentino al Funny Club: amore, gusto e melodie. Un evento da non perdere!

Manca poco ormai alla festa degli innamorati.

La cena più romantica dell’anno si avvicina e il Funny Club ha già pronto per voi un evento dedicato a tutte le coppie intenzionate a stupire la propria metà.

Il noto locale di via Tirrenica 5 (di fronte al Bingo) è pronto ad accoglierVi con una cena romantica ed un concerto live. Il locale a misura di bambini, noto per ospitare eventi privati, oltre ad essere un’ottima pizzeria biologica, ha ideato, per l’occasione, una romantica cena con live band e menù dedicato.

“Siete pronti a passare con noi la serata più dolce dell’anno? Care amiche e amici innamorati (e non) noi siamo pronti ad accogliervi e a coccolarvi con una cena speciale”.

Amore, gusto e melodie si intrecciano nella speciale cena di S. Valentino al Funny Club. Lo staff del locale di via Tirrenica 5 a Pentimele Vi aspetta per una serata incantevole con i antipasti, un’infinità di pizza con bevanda inclusa, mentre la live band “Vintage” vi accompagnerà in un viaggio musicale indimenticabile.

Prenotate ora il vostro tavolo al 392.4055945!

Di seguito il menù in programma per la cena di mercoledì 14 febbraio:

cuore di ricotta e salmone ;

; arancino alla norma;

sgranocchione al formaggio e speck;

strudel con prosciutto e funghi;

giro pizza d’amore ;

; tortino dal cuore caldo;

bevanda da 33cl.

Maggiori informazioni

Mercoledì 14 febbraio il Funny Club – Pummaroru vi aspetta con il ‘Valentine’s Menu‘

Prenotazioni al 392.4055945

Via Tirrenica n. 5 a Pentimele (di fronte il Bingo)

Segui le pagine Facebook e Instagram.