Sanità, Sculco: “L’incontro Oliverio – Speranza sarà decisivo per la Calabria”

“Non dubito che l’incontro di domani (martedì 24 settembre) fra il presidente Oliverio e il neo ministro per la Sanità Roberto Speranza sarà decisivo per la soluzione dei tanti problemi urgenti che angustiano la Calabria ormai da troppo tempo.”

Lo sostiene la consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco, che aggiunge:

“La sanità è di tutti e tocca la qualità della vita di ciascuno, perciò è necessario fronteggiarne le emergenze con buon senso, lucidità politica e responsabilità. Non può essere trasformata, come purtroppo è accaduto, in terreno di scontro e speculazione politica. Dobbiamo individuare le soluzioni, anche attraverso iniziative stralcio, per sbloccare anzitutto le assunzioni, visto che le lacune in ogni comparto sono diventate insostenibile e mettono a rischio il diritto alla salute del cittadino”.