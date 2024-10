Borghi in festival: i consiglieri comunali denunciano l’assenza di Sant’Alessio

Il Gruppo Consiliare “Il Tiglio” del Comune di Sant’Alessio in Aspromonte si esprime in merito al bando del Mibact di ‘Borghi infestival‘.

‘Sant’Alessio non pervenuto’

“È notizia di questi giorni che molti piccoli Comuni hanno partecipato all’avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali denominato “Borghi in festival”, promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Grande riscontro in termine di partecipazione da parte dei comuni del Sud Italia, in forma singola o associata: ben 246 domande su 643, equivalente al 38%, sono arrivate dalle varie realtà del Mezzogiorno. Subito dopo si posizionano gli enti locali del Nord con il 28% delle domande e a seguire il Centro con il 24% e le Isole con il 10%.”

E’ quanto dichiarano i consiglieri Antonino Calarco, Giuseppe Romeo e Fabio Marra del Gruppo Consiliare “Il Tiglio” del Comune di Sant’Alessio in Aspromonte.

“Non possiamo omettere di fare una riflessione sulla partecipazione dei comuni della Vallata del Gallico all’avviso pubblico “Borghi in festival” che, a quanto pare, vede fuori da ogni logica di rete il Comune di Sant’Alessio in Aspromonte; se da un lato si costituisce una rete con capofila il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, che si porta dietro oltre al Comune che diede i natali al noto cantautore Mino Reitano, sia Italia Nostra nazionale che la Fondazione Banco di Napoli, dall’altro versante troviamo come capofila il Comune di San Roberto in rete con i Comuni di Calanna e Laganadi oltre a diverse realtà associative. Indubbiamente ad entrambe le combinazioni va il nostro sincero plauso”.

“Alla luce di ciò non possiamo non chiederci, in qualità di consiglieri comunali, che fine abbia fatto il Comune di Sant’Alessio, non pervenuto agli onori della cronaca locale. Purtroppo nel paese di Sant’Alessio vige una situazione politica e amministrativa piatta e deludente, coniugata a uno stato di abbandono culturale; pertanto non siamo particolarmente sorpresi della totale assenza dalle rispettive reti dei comuni della Vallata del Gallico. In tale contesto ci sembra opportuno mettere in evidenza che come gruppo di minoranza abbiamo avanzato anche proposte di sviluppo culturale, mai prese in considerazione dagli attuali amministratori”.

“Un paese rassegnato, ahinoi, povero di idee e senza una programmazione dinamica che guardi con attenzione al benessere dei nostri figli. Non sappiamo se gli amministratori di Sant’Alessio abbiano scelto di partecipare al “festival” come “solisti” disassociandosi dal “coro” territoriale oppure partecipare con altri raggruppamenti”.

Comunque nasce spontanea una considerazione:

“se un Comune come Sant’Alessio che in passato è stato il centro della diplomazia e della cultura su scala internazionale nell’ambito della manifestazione “Foyer Des Artistes” si ritrova “distaccato” dal contesto territoriale, un motivo ci sarà e non possiamo fare finta di niente. Grave sarebbe se gli amministratori non fossero stati nemmeno contattati dai diversi attori che hanno partecipato al concorso sui borghi; se così fosse dovrebbero farsi un serio esame di coscienza sulla loro credibilità politica e valutare, eventualmente, di cambiare rotta per risanare i rapporti istituzionali”.

