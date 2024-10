L’addio di Mattarella a Jole Santelli: ‘Non si è mai arresa’

Sergio Mattarella commenta così «l’improvvisa, dolorosa notizia della morte prematura di Jole Santelli», che, aggiunge, «riempie di tristezza».

«Jole Santelli, prima donna a ricoprire il ruolo di presidente della Regione Calabria, si è distinta per la tenacia del suo temperamento e per la combattività che sapeva esprimere nell’azione politica e di governo. Ha affrontato con coraggio la malattia, con la quale – annota Mattarella – era costretta a convivere. Non si è arresa, ha voluto fortemente portare il proprio contributo alla vita sociale e anche per questo ha meritato stima e apprezzamento. È stata deputato, senatore, sottosegretario alla Giustizia e al Lavoro. Da sempre impegnata sui temi dello sviluppo della sua Regione e del Mezzogiorno».