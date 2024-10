L’abbraccio di Santo Stefano (e non solo) al sindaco Malara: fiaccolata e consiglio aperto contro le intimidazioni

Santo Stefano in Aspromonte si prepara a vivere una giornata all’insegna della solidarietà e della vicinanza al sindaco Francesco Malara. A pochi giorni dall’incendio che ne ha distrutto l’auto, la comunità si stringe attorno al suo primo cittadino per lanciare un messaggio forte e chiaro contro ogni forma di violenza e intimidazione.

Fiaccolata per la legalità e il sostegno al sindaco

L’evento clou della giornata sarà la fiaccolata, in programma alle 18:30, che partirà dall’Istituto Comprensivo “O. Lazzarino” e si concluderà in Piazza Domenico Romeo.

Non si tratterà solo di una manifestazione di sostegno per il sindaco Malara, ma anche di un’occasione per esprimere con forza il rifiuto della comunità verso chi cerca di destabilizzare il senso di sicurezza e di legalità. “La marcia – si legge nel documento approvato dall’amministrazione – è stata organizzata per “esprimere sostegno e solidarietà nei confronti del Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte”.

Consiglio Comunale Aperto con i sindaci dell’area aspromontana

Alle 19:00, subito dopo la fiaccolata, si terrà un Consiglio Comunale Aperto, a cui parteciperanno tutti i sindaci dell’area aspromontana.

Una partecipazione che assume un significato particolare, poiché testimonia l’unità delle istituzioni locali contro la criminalità, in un contesto che vede spesso sindaci e consiglieri sotto attacco.

Il Consiglio si svolgerà proprio per dare spazio al dialogo e alla condivisione, con l’obiettivo di “riaffermare l’impegno delle istituzioni a proteggere la comunità”​.

Il forte segnale di solidarietà a Francesco Malara

Il sindaco Francesco Malara, che ha visto la sua auto data alle fiamme ha ricevuto, sin da subito, un’enorme dimostrazione di solidarietà non solo da parte della sua comunità, ma anche dalle autorità locali. I cittadini e gli amministratori si sono mossi compatti per far capire che Santo Stefano non si piegherà di fronte a chi tenta di seminare paura.

Un doppio appuntamento per lanciare un messaggio chiaro

La fiaccolata e il consiglio comunale aperto rappresentano un doppio appuntamento che promette di unire l’intero territorio in un grande abbraccio collettivo. Il messaggio che emerge da questi eventi è chiaro: “Santo Stefano in Aspromonte non è sola, e la criminalità non riuscirà mai a spezzare il legame profondo che unisce la sua comunità”.

Un invito alla partecipazione collettiva

Tutti sono invitati a partecipare a questa giornata di solidarietà, per sostenere con la propria presenza non solo il sindaco Malara, ma anche l’idea di una società libera dalle intimidazioni.

L’amministrazione comunale ha sottolineato quanto sia fondamentale una partecipazione ampia per ribadire la forza e la determinazione della comunità: “Siamo qui per dire no alla violenza e sì alla legalità, con la convinzione che insieme possiamo superare qualsiasi sfida”.

Un segnale di speranza e resistenza

L’iniziativa odierna è il segno di una resistenza silenziosa, ma potente, contro chi vorrebbe imporre il terrore. Un segnale di speranza e di coesione sociale che parte da Santo Stefano in Aspromonte, ma che si estende a tutto il territorio aspromontano e oltre.