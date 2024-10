La curiosità: Juventus, Sarri esonerato e tre giocatori mettono il like sul post

La vittoria più amara degli ultimi anni è quella ottenuta dalla Juventus contro il Lione, nella serata in cui i francesi, in virtù del risultato della gara di andata, hanno ottenuto il pass per Lisbona. Tre obiettivi su quattro falliti invece per la Juventus di Sarri che, dopo la sconfitta in Supercoppa, quella in Coppa Italia e la vittoria dello scudetto, non vanno avanti nella competizione più importante. Questo ha portato, nonostante un contratto triennale, all’esonero di mister Sarri, di fatto mai entrato veramente nel cuore della platea bianconera.

La notizia è arrivata tramite sito ufficiale ed un tweet dalla società bianconera, la curiosità è che insieme ai tanti like dei tifosi sono arrivati anche quelli di un giocatore ancora alla Juventus e due ex. Lo riporta, tra le altre testate, anche il quotidiano torinese Tuttosport: “La Juve ha esonerato Sarri dopo l’eliminazione dalla Champions League, l’annuncio ufficiale è stato diffuso sul sito del club e sui social con un post che ha raccolto diversi like. Ai più attenti non saranno sfuggiti quelli di tre calciatori, due ex e uno atttuale, bianconeri: Douglas Costa, Mandzukic ed Emre Can“.