Reggio, cantiere a piazza Garibaldi: arriva la 'finestra' sugli scavi

La recinzione non sarà un ostacolo per i cittadini, che potranno comunque osservare gli esperti all'opera

Non sarà il solito cantiere. Per ovviare al problema del “sistema chiuso“, con i pannelli ben oltre altezza uomo che impediscono la vista dello sviluppo dei lavori ai cittadini, per Piazza Garibaldi si è deciso di aprire un varco, per permettere di seguire passo passo gli interventi in programma.

A Piazza Garibaldi una finestra sui lavori

Su uno dei pannelli che delimitano il cantiere di piazza Garibaldi è stata, infatti, installata una sorta di finestra, che, quando scoperta, mostrerà ai cittadini gli scavi in corso.

Una bella notizia per i più curiosi e gli appassionati del settore che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane in una delle piazze più importanti della città di Reggio Calabria.

Dopo l’abbattimento, di ieri, della storica edicola, adesso si potrà tornare ad occuparsi del mausoleo ritrovato nel 2016. Con la ripresa degli scavi, la Soprintendenza potrà finalmente determinare l’eventuale presenza di altri manufatti storici.