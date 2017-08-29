Dal 30 agosto al 3 settembre il Castello Ruffo di Scilla ospita sette spettacoli, due incontri e tre laboratori di teatro e danza contemporanea

Si apre il sipario sulla terza edizione di ScillaFest, la rassegna di teatro e danza contemporanea ideata e diretta da Teatro Proskenion in coorganizzazione con il Comune di Scilla che chiuderà il ricco cartellone dell’estate scillese.

ScillaFest non è solo un contenitore di spettacoli, ma occasione di incontro e confronto tra artisti, attori, musicisti, danzatori e gruppi che durante il loro percorso hanno collaborato in più progetti artistici. Dal 30 agosto al 3 settembre, il Castello Ruffo di Scilla ospiterà un cartellone con sette spettacoli, due incontri e tre laboratori per favorire e ampliare lo scambio di riflessioni e momenti di discussione, un processo che spesso genera nuove idee e proposte collettive. L’associazione Nuova Carini, che collabora con ScillaFest da tempo, attraverso l’arte visiva ci racconterà l’evento giorno per giorno.

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Banda Pulcinella Parade apre il festival

A inaugurare l’edizione 2017, alle 18.00, Teatro Laboratorio Isola di Confine con “Banda Pulcinella Parade“, una performance teatrale e musicale che affonda le sue radici nella Commedia dell’Arte e nella musica classica e di tradizione. Lo spettacolo – scritto da Giulia Castellani e diretto da Valerio Apice – coinvolge circa venticinque performer tra attori e musicisti e utilizza il linguaggio delle maschere e del teatro di strada.

Pulcinella conduce la parata accompagnando il pubblico in varie stazioni in cui verranno rappresentate scene della Commedia dell’Arte. Lo spettacolo è un viaggio fantastico nella complessa identità del personaggio di Pulcinella, dalla sua figura classica della Commedia dell’Arte alle tradizioni del teatro popolare del Sud Italia.

Il ritmo di Pulcinella in piazza San Rocco

Sarà sempre Pulcinella protagonista della prima giornata: alle 21.30 in piazza San Rocco in scena “Il ritmo di Pulcinella” di Teatro Laboratorio Isola di Confine. Un concerto spettacolo dove le scene teatrali sono accompagnate dalla musica dal vivo. La maschera di Pulcinella conduce il pubblico in un viaggio attraverso gli stili del teatro italiano. Il progetto BANDA PULCINELLA è stato prodotto dal Teatro Laboratorio Isola di Confine nel giugno 2014 in occasione del festival internazionale HOLSTEBRO FESTUGE (FESTIVE WEEK) – FACES OF THE FUTURE GHOSTS AND FICTIONS diretto dall’ Odin Teatret.