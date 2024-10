Scuola Calcio F. Cozza: al via l’attività, sono aperte le iscrizioni

Da lunedi 7 settembre ha preso il via la Scuola Calcio Francesco Cozza. Numerosa la risposta da parte di tanti atleti che si allenano al Clivia Reggio Village, divisi nelle varie categorie e diretti da tecnici qualificati.

Sette campi a disposizione per tutte le fasce di età e la possibilità di iscriversi per i nati dal 2008 al 2016. Le sedute di allenamento sono programmate nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 15,30 alle ore 17 per il mese di settembre, mentre a partire da ottobre dalle 15 alle 16,30.

Le iscrizioni possono essere effettuate presso la segreteria del centro sportivo di Viale Messina tutti i pomeriggi da lunedi a venerdi. per informazioni tel. 328.1267645.