Sandy’s English Academy: una scuola di inglese da 'Favola' - FOTO

La rinomata scuola di inglese di Reggio Calabria dà vita ad un nuovo bellissimo progetto: lLo studio della lingua inglese attraverso il racconto di Lewis Carroll, autore di Alice in Wonderland.

“Il progetto – afferma Sandy titolare della scuola – vuole avvicinare i bambini alla cultura inglese e sarà un meraviglioso percorso di scoperta…Attraverso i diversi personaggi e le avventure di Alice, i bambini avranno modo di acquisire la lingua inglese in un’ambientazione fiabesca. Non a caso, il tutto si svolgerà nella bellissima “Lab room“ della scuola, realizzata per far vivere appieno l’esperienza britannica.

“L’obiettivo principale – continua Sandy – è quello di cambiare il modo in cui ci si approccia all’acquisizione della lingua straniera. Soltanto in questo modo lo studio della lingua potrà diventare un piacere e non sarà percepito come un obbligo. I bambini – afferma la direttrice – devono essere continuamente motivati e stimolati; per questo il compito di noi docenti è quello di incuriosire ed appassionare i nostri studenti”.

Ciò che vogliamo trasmettere è ciò che ci insegna la piccola Alice: “tutto ciò che ci sembra impossibile può diventare possibile, l’importante è non smettere mai di sognare..