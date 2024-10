Scuola ‘San Gregorio’ di Pellaro, Iachino: “Castore a lavoro per la messa in sicurezza”

"Castore è a lavoro per consentire ai ragazzi del plesso di San Gregorio di poter accedere a scuola in maniera agevole e sicura”. La nota di Iachino

“Da questa mattina le maestranze di Castore sono all’opera per consentire ai ragazzi del plesso scolastico di San Gregorio di Pellaro di poter accedere a scuola in maniera agevole e sicura”.

Ne dà notizia la consigliera Nancy Iachino a seguito dell’ultima riunione di commissione consiliare edilizia scolastica in cui il consigliere delegato all’edilizia Nicola Paris congiuntamente al dirigente lavori Pubblici Demetrio Beatino ha comunicato l’esito risolutivo della situazione che ha visto impegnati amministrazione, consiglieri e dirigenza scolastica nel corso dell’estate a prospettare e valutare le condizioni di intervento ottimale per rendere effettivamente agibili i locali e consentire l’inizio del percorso scolastico in maniera comoda e sicura nel plesso di San Gregorio che rischiava di rimanere chiuso.

“Faccio plauso al consigliere Paris e al settore edilizia scolastica per la sensibilità e l’impegno profuso anche durante le ferie estive – dichiara la consigliera dem Iachino – per aver accolto mio tramite prontamente l’istanza delle famiglie del territorio e della dirigente scolastica Eva Nicolò, riuscendo a ottimizzare un intervento di ampliamento locali che consente di rendere effettivo il diritto all’istruzione e accogliere in loco i ragazzi della scuola”.

Iachino aggiunge: