Sea Shepherd a Reggio Calabria

Si informa la Spett.le Redazione che lunedì 6 febbraio alle ore 20 c/o il Teatro della Girandola, sito in via D.Muratori n.2/c, avrà luogo il primo evento in Calabria organizzato da Sea Shepherd, in collaborazione con la nostra realtà di ReggioVeg, il quale prevederà la presenza dell’affermata attrice teatrale Barbara Mugnai.

Di seguito il link dell’evento sulla piattaforma di Facebook:

https://www.facebook.com/events/277509039330695/

Per maggiori info:

Bruno Giordano 3297624280 3200137193

Queste le parole dell’attrice sul suo profilo FB: “Prima tappa calabrese: ho pensato più volte di essere finita nel Truman Show, perché non mi sembrava possibile trovare tutto così perfetto, persone così interessanti, simpatiche, gentili, disponibili, ospitali… Non mi sembrava possibile che 360 adolescenti chiusi in un teatro buio per 4 ore a sentir parlare di antispecismo, reagissero in modo così sorprendentemente attivo, commuovendomi con i loro messaggi che continuano ad arrivare…

Sì, sicuramente siamo nel Truman Show… 😉

Comunque I ❤️ CALABRIA! ”