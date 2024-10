Serie B, anche l’Ascoli ci crede. Buchel: ‘A Reggio per i play off’

Foto Fabio Urbini / LaPresse 13 Maggio 2023 Ascoli, Italia - sport, calcio - Ascoli vs Cosenza - Campionato di calcio Serie BKT 2022/2023 - Stadio Cino e Lillo Del Duca. Nella foto: Buchel Ascoli festeggia il gol May 13, 2023 Ascoli, Italy - sport, soccer - Ascoli vs Cosenza - Italian Football Championship League BKT 2022/2023 - Cino e Lillo Del Duca stadium. In the pic: Buchel Ascoli celebrates goal

Sperava in una vittoria per avere maggiori possibilità di inserimento all’interno della griglia play off ed invece l’Ascoli si è fermato in casa contro il Cosenza. La squadra bianconera ci crede ancora ed a fine gara ha parlato il centrocampista Marcel Buchel. Una parte delle sue dichiarazioni, riprese dal sito ufficiale bianconero: “Sono contento per il gol, in carriera ne ho fatti pochi, ma sempre belli, peccato perché avrei preferito portare a casa i tre punti, ora andiamo a Reggio a giocarci le ultime possibilità. Per me la curva e la tifoseria sono state molto importanti nel periodo di difficoltà che ho avuto, il tempo dà sempre le risposte a tutti, se sono qui oggi è perché doveva andare così e spero di restare. Sì, sicuramente vorrei giocare di più, ma il mister nelle letture è stato sempre bravo e, se ritiene che al 60’ è necessario portare forze fresche, ci sta, anche perché in panchina ci sono giocatori che quando entrano fanno sempre bene”.

fonte foto: ascolicalcio1898.it