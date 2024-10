Serie B: l’Ascoli a Cosenza si gioca tutto. Scende in “campo” anche Pulcinelli

Uno sprint finale che come ogni anno in serie B diventa avvincente ed infuocato. Vale per la parte alta della classifica ma anche per quella bassa dove, tranne che per Pescara e V. Entella, la lotta è ancora apertissima con scontri diretti che si ripetono settimana dopo settimana.

Lo scontro diretto infuocato tra Cosenza ed Ascoli

Quello che si giocherà a Cosenza tra la squadra di casa e l’Ascoli può davvero dire moltissimo sul futuro delle due compagini. I rossoblu di Occhiuzzi sono reduci da una serie di pareggi (è la squadra che ne ha ottenuti di più in questa stagione (17), mentre l’Ascoli continua a sperare di poter uscire almeno dalla zona retrocessione diretta. Entrambe speranzose di poter ripetere l’impresa della passata stagione quando tutti ormai le davano per retrocesse e con uno straordinario finale sono riuscite a salvarsi. Ci crede il presidente dei bianconeri Pulcinelli che a tuttoascolicalcio.it ha dichiarato: ““Da giovedì mi unirò al gruppo. Nulla al caso, ogni dettaglio, più unione di intenti. Costruiremo la nostra forza. Siamo un gruppo di persone vincenti, non dimentichiamolo mai”.