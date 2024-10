Serie B, attesa per il derby. Noto: ‘Sarei stato molto felice con Crotone e Reggina in B’

Cresce l’attesa soprattutto tra i tifosi per il sentitissimo derby tra il Catanzaro ed il Cosenza. I giallorossi dopo una grande partenza, sono reduci da tre sconfitte consecutive, con soli due punti in meno in classifica i rossoblu prima della sosta hanno battuto la Reggiana. Ai microfoni di TV Play ha parlato il presidente del Catanzaro Floriano Noto, di seguito uno dei passaggi:

“Sono felicissimo del momento che stanno attraversando le squadre calabresi in Serie B. Anche lo stesso Cosenza sta facendo bene, noi abbiamo 3-4 punti di distanza dai primissimi posti quindi siamo molto contenti per la Calabria. Sarei stato molto felice se anche Crotone e Reggina fossero state in B. Mi aspetto una bellissima giornata di festa sugli spalti. Ci saranno sicuramente anche i classici sfottò sul derby che renderanno elettrizzante l’atmosfera. Sia la nostra tifoseria che quella del Cosenza sono mature, quindi non mi aspetto problemi di nessun tipo“.