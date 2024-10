Serie B: la classifica del girone di ritorno. Solo il Brescia ha fatto peggio della Reggina

Frosinone in testa, seguito a ruota da Sudtirol, Bari e Genoa. Amaranto in zona retrocessione

Da qualche settimana mister Inzaghi riferisce in conferenza stampa che per motivare i suoi calciatori, continua a far vedere la classifica, cercando di trasmettere ai suoi la convinzione che quanto conquistato fino ad oggi è frutto di un gran lavoro svolto dalla squadra e non un elemento casuale. E se facesse vedere la classifica solo del girone di ritorno, potrebbe essere invece uno stimolo ad invertire un trend che con il trascorrere delle settimane diventa sempre più pericoloso? Di seguito la classifica delle nove giornate di questo girone di ritorno.

Leggi anche

La classifica del girone di ritorno

Frosinone 22

SudTirol 21

Bari 19

Genoa 18

Cittadella 15

Palermo 14

Cagliari 14

Parma 13

Pisa 13

Como 13

Perugia 11

Ascoli 11

Modena 10

Ternana 10

Venezia 9

Cosenza 9

SPAL 8

Benevento 6

Reggina 6

Brescia 2