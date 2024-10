Serie B: la grande confusione. Brescia, Cosenza, Spal e Ternana tra ripetuti esoneri e ritorni

Mai così tanti cambi in serie B per quello che riguarda le panchine, nella maggior parte dei casi con risultati non particolarmente esaltanti, fino alla eccessiva confusione che si unisce a contestazioni forti da parte dei tifosi. Partiamo da Cosenza dove Viali ha preso il posto di Dionigi non riuscendo a risollevare le sorti di una squadra ultima in classifica, reduce da una sonora batosta sul campo del Como e con una tifoseria in perenne contestazione verso il presidente Guarascio. Clima rovente a Terni. Andreazzoli si è dimesso dopo aver sostituito Lucarelli inspiegabilmente esonerato con la squadra nella parte alta della classifica. Bandecchi fortemente contestato e scambio di… “sputi” con alcuni tifosi al termine della gara persa contro il Cittadella. Si parla insistentemente di un ritorno del tecnico toscano. A Brescia, ma ormai ci sono abituati, Gastaldetto è stato il quinto cambio per quello che riguarda la conduzione tecnica, le rondinelle hanno perso comunque e Cellino ha subìto l’ennesima contestazione. Grande confusione anche in casa Spal. Dopo gli esoneri di Venturato e De Rossi, adesso è toccato al Ds Lupo, mentre il presidente Tacopina ha smentito un ritorno dell’ex centrocampista della Roma in panchina, confermando la fiducia a Massimo Oddo. Vedremo fino a quando…