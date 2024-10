Serie B, Cosenza-Reggina: dove vedere la partita del S.Vito-Marulla

Il derby in programma questa sera alle 20:30 tra Cosenza e Reggina, sarà possibile vederlo su Sky Sport: la partita è trasmessa sul canale 253 (streaming su Sky Go e NOW). In live streaming, la partita viene anche trasmessa dalle piattaforme DAZN ed Helbiz, con quest’ultima che propone la visione live in diretta del match anche in modalità acquisto singolo, disponibile inoltre sulla piattaforma “ONEFOOTBALL”.

