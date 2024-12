Serie B: il derby tra Cosenza e Catanzaro finisce con un pareggio incredibile

Rossoblu comunque in piena zona retrocessione, i giallorossi rimangono dentro la griglia play off

Gara attesissima da entrambe le tifoserie e match decisamente più importante per il Cosenza alla disperata ricerca di punti per provare a uscire dalla zona retrocessione diretta. Un incontro pieno di emozioni tutte concentrate nella parte finale anche se il primo tempo ha visto colpire un legno per parte, mentre dal minuto ventuno i rossoblu sono rimasti in dieci per l’espulsione del difensore Caporale.

Nella seconda parte la prima clamorosa occasione è sui piedi del Cosenza con Kouan che davanti a Pigliacelli non riesce a trovare la via della rete. A dieci dalla fine è il Catanzaro a realizzare il gol del vantaggio con una conclusione dal limite di Pompetti che batte Micai. Al novantesimo il Cosenza riesce a pareggiare con Kouan ma secondo i giallorossi c’è un tocco di mano prima del tiro. Partono le proteste, Aureliano viene richiamato dal Var e il gol è annullato.

Si perde molto tempo, il recupero è lunghissimo. All’undicesimo minuto dell’extra time il Cosenza colpisce un palo con Zilli, il direttore di gara è nuovamente richiamato dal Var per un altro tocco di mano, questa volta protagonista un calciatore del Catanzaro. L’arbitro osserva e decreta il rigore. Al 90+16 Ciervo batte e realizza, è 1-1. Pochi secondi dopo si chiude l’incontro. Il Cosenza agguanta un pari insperato ma scivola al penultimo posto per la vittoria del Frosinone, il Catanzaro rimane dentro la griglia dei play off.