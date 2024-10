Serie B: pronta a saltare l’ennesima panchina. Genoa, tra i candidati anche Stellone

Una sconfitta inaspettata contro l’ultima della classe. Il Genoa non riesce in nessun modo a venire fuori da un periodo nero caratterizzato da due sconfitte ed altrettanti pareggi nelle ultime quattro gare che hanno portato i rossoblu adesso lontani dalla vetta, nonostante un organico fortissimo ed i tanti investimenti fatti per l’immediato ritorno nella massima serie. A pagare sarà il tecnico Blessin, già in discussione da diverse settimane ed ora veramente con le ore contate, un rendimento molto al di sotto delle attese ed un rapporto con i calciatori che ha toccato il fondo come confermano le dichiarazioni dell’allenatore a fine gara: “I miei calciatori sembrano dilettanti“. Parole pesanti che hanno anticipato la rottura certa, con Andreazzoli in pole position per la sostituzione. Si parla anche di Nenad Bjelica, Domenico Tedesco e Roberto Stellone.