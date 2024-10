Serie B: torna in cadetteria l’ex Reggina Roberto Breda

Nei momenti di difficoltà, è tra gli allenatori che vengono chiamati in corsa per risollevare le sorti delle squadre. E’ stato così anche in questa stagione con la Ternana partita malissimo ed in piena zona retrocessione che ha deciso di esonerare Lucarelli e chiamare l’ex Reggina Roberto Breda.

Il comunicato della società

“La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato in qualità di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. Il tecnico veneto (è nato a Treviso il 21/10/69), torna sulla panchina delle Fere dopo l’esperienza della stagione 2015/16, sempre in Serie B, culminata con il raggiungimento della salvezza.

Breda, che si è legato ai rossoverdi fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo, avrà con se i seguenti collaboratori: Vincenzo Melidona (vice allenatore), Donatello Matarangolo (preparatore atletico)”.