Serie B: a Lecco staffetta tra due ex Reggina. Ufficiale Aglietti

Il presidente Di Nunno punta su un altro ex amaranto per il raggiungimento della salvezza

Dopo l’ennesima sconfitta e l’ultimo posto in classifica, il presidente del Lecco Di Nunno ha deciso di cambiare ancora. Esonerato Emiliano Bonazzoli, insieme a lui anche Malgrati, ha puntato dritto su un altro ex Reggina, Alfredo Aglietti, quest’ultimo non particolarmente fortunato nelle due ultime esperienze proprio con la Reggina e poi il Brescia.

Ufficiale Aglietti