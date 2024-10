Serie B: stasera il nome della quarta retrocessa. Bolgia a Brescia

La serie B dovrà ancora consegnare la terza squadra promossa dopo Frosinone e Genoa con un play off che prevede adesso le gare di ritorno tra il Bari ed il Sudtirol e dall’altra parte il Parma con il Cagliari. Mentre stasera verrà fuori il nome della quarta squadra che retrocederà in serie C, dopo quelle dirette arrivate al termine della stagione regolare (Benevento, Spal e Perugia). Spareggio all’ultimo respiro tra il Brescia ed il Cosenza, con i rossoblu vincenti in occasione della gara di andata e che adesso ribaltando la situazione, si ritrovano con la possibilità di poter avere dalla propria parte due risultati su tre. Si scenderà in campo alle 20,30 davanti ad un Rigamonti stracolmo ed una buona rappresentanza di tifosi del Cosenza. Calabresi abituati a lottare per questi obiettivi da diversi anni e la scorsa stagione vittoriosi proprio al play out con il Vicenza.

Intanto i tifosi del Brescia, che hanno garantito sostegno e calore, con due striscioni continuano la loro contestazione nei confronti del presidente Cellino: “Cellino Serie B o Serie C l’importante è che tu non ci sia” e “Cellino, per cortesia fai le valigie e vattene via“.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Listkowski; Ayè, Rodriguez. All.: Gastaldello.

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino, Meroni, Rigone, D’Orazio; Brescianini, Voca, Praszelik; Marras, Florenzi; Nasti. All.: Viali.