Serie B: le quote promozione secondo i bookmakers. Il Cagliari davanti alla Reggina

Con il Frosinone lanciato verso la serie A ed il Genoa che prova a tenere a distanza il Bari, diventa sempre più interessante la lotta per un posto dentro la griglia dei play off. La Reggina, al momento quinta in classifica, se la vuole giocare fino alla fine, in attesa di quello che verrà fuori dal primo e secondo deferimento. Le quote promozione secondo i bookmakers:

Serie B, le quote promozione dei bookmakers

Frosinone non quotata

Genoa 1.05

Bari 3.12

Cagliari 4.00

Südtirol 5.00

Reggina 6.25

Parma 6.25

Pisa 7.00

Palermo 12.00