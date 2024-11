Reggina: le possibili scelte di Inzaghi. Tante conferme, ma soprattutto il rientro di Hernani

Centro sportivo S. Agata a porte chiuse e la solita ristrettezza dei tempi che renderà non possibile lo svolgimento della conferenza stampa pre gara di mister Inzaghi. Questi gli elementi che ad oggi ci impediscono di avere degli aggiornamenti riguardo la situazione infortuni tra i diversi calciatori amaranto. Gagliolo dovrebbe averne ancora per qualche settimana, mentre a disposizione per la trasferta di Benevento è probabile ci sia Majer, insieme a lui anche Menez, il francese in panchina in occasione dell’ultima vittoria al Granillo. Per sua stessa ammissione Liotti, bloccatosi nel finale con il Venezia, ha accusato solo un problema di stanchezza, crampi che gli hanno impedito di concludere il match, da capire invece cosa abbia avuto Rivas, uscito alla fine della prima frazione. Fabbian e Pierozzi stanno cercando la migliore condizione ed ovviamente ci saranno, ma il recupero decisamente più importante è quello di Hernani, rientrante dopo la squalifica. Inzaghi potrebbe confermare quasi in blocco l’undici visto in campo con i lagunari, tranne qualche eccezione. E quindi davanti a Colombi la linea a tre composta da Cionek, Camporese e Loiacono, a destra Pierozzi, mentre a sinistra dovrebbe riprendere il proprio posto Di Chiara, in mezzo Fabbian, Crisetig ed Hernani, davanti Menez con Strelec.

