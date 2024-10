Serie B: recupero vibrante tra Pordenone e Pisa, ma finisce in parità. La nuova classifica

Una gran bella partita quella giocata nel pomeriggio tra il Pordenone ed il Pisa. Due volte in vantaggio la squadra neroazzurra, grazie alla doppietta di Marconi, la prima volta raggiunta da Ciurria su calcio di rigore e nella seconda parte in inferiorità numerica, ha agguantato il prezioso 2-2 con Zammarini. Un finale che ha visto il Pisa tutto nell’area di rigore del Pordenone, ma senza riuscire a trovare la via del gol.

Leggi anche

La classifica attuale

1 Empoli 66*

2 Lecce 61

3 Salernitana 60

4 Monza 55

5 Venezia 53

6 Spal 50

7 Cittadella 50

8 Chievo 48*

9 Reggina 47

10 Brescia 44

11 Pisa 44

12 Cremonese 43

13 Vicenza 41

14 Pordenone 41

15 Frosinone 40

16 Ascoli 37

17 Cosenza 32

18 Reggiana 31

19 Pescara 28

20 V. Entella 22

*una partita in meno